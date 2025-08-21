ЕС призывает Трампа развернуть истребители в Европе: где они должны базироваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

В частности, европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии. Именно там НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

18 августа во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп исключил возможность развертывания американских войск на территории Украины, но заявил, что готов предоставить "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.

После этой встречи военные руководители из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии собрались в Вашингтоне по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна для обсуждения логистики американской поддержки.

Сейчас НАТО патрулирует воздушное пространство над Черным морем с авиабазы Михаила Когальничану в Румынии. Во время войны в Ираке она была хабом для американских сил.

Кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.

Они также хотят получить от США поставки зенитных ракет Patriot и Nasams для отражения российских атак и разрешение на полеты разведывательных самолетов над Черным морем. Королевские военно-воздушные силы Великобритании с начала войны проводят разведывательные миссии на самолетах Rivet Joint, однако для полетов Boeing требуется одобрение Соединенных Штатов.