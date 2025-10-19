ЄС взявся за "тіньовий флот" Росії: Politico дізналося про нові рішучі заходи

У Європейському Союзі хочуть сильніше взятися за танкери так званого "тіньового флоту" Росії. Зокрема, відповідним органам хочуть надати повноваження для висадок на судна та проведення інспекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання із посиланням на проєкт документа, підготовленого для зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня, пише, що ЄС хоче дозволити робити висадки на судна "тіньового флоту" для проведення інспекцій.

Такі танкери перевозять російську нафту, діючи під "нейтральними прапорами", що в теорії не дає права їх затримати. Але в ЄС вважають, що ці судна створюють загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства.

Окрім цього, судна "тіньового флоту" - потенційна загроза для критичної інфраструктури країн НАТО, оскільки їх можуть використати, як майданчики для гібридних атак. Наприклад, саме з таких танкерів могли запускати російські дрони, які фіксувалися над низкою країн Європи.

Що планують в ЄС

Європейська служба зовнішніх дій ініціювала обговорення проєкту декларації щодо посилення рамкової бази міжнародного морського права. Зокрема правоохоронці країн ЄС зможуть робити висадки на танкери "тіньового флоту" та проводити там інспекції. "Можливі двосторонні угоди між державами прапора та ЄС щодо попередньо санкціонованих висадок на борт для проведення інспекцій", - зазначається у документі. Припускається, що проєкт декларації розроблять до кінця листопада та ухвалять на наступній зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу. Після цього головний дипломат ЄС Кая Каллас проведе переговори з країнами, під прапорами яких ходять російські судна.

Мета полягає в тому, щоб завершити розробку проєкту декларації до кінця листопада та прийняти його на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Це надасть Євросоюзу ще один інструмент для протидії "тіньовому флоту" подібно до того, як зараз робляться звернення до держав прапора та прибережних нейтральних країн.