ЄС взявся за "тіньовий флот" Росії: Politico дізналося про нові рішучі заходи

Євросоюз, Неділя 19 жовтня 2025 20:57
ЄС взявся за "тіньовий флот" Росії: Politico дізналося про нові рішучі заходи Ілюстративне фото: ЄС хоче "притиснути" російський "тіньовий флот" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Європейському Союзі хочуть сильніше взятися за танкери так званого "тіньового флоту" Росії. Зокрема, відповідним органам хочуть надати повноваження для висадок на судна та проведення інспекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання із посиланням на проєкт документа, підготовленого для зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня, пише, що ЄС хоче дозволити робити висадки на судна "тіньового флоту" для проведення інспекцій.

Такі танкери перевозять російську нафту, діючи під "нейтральними прапорами", що в теорії не дає права їх затримати. Але в ЄС вважають, що ці судна створюють загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства.

Окрім цього, судна "тіньового флоту" - потенційна загроза для критичної інфраструктури країн НАТО, оскільки їх можуть використати, як майданчики для гібридних атак. Наприклад, саме з таких танкерів могли запускати російські дрони, які фіксувалися над низкою країн Європи.

Що планують в ЄС

Мета полягає в тому, щоб завершити розробку проєкту декларації до кінця листопада та прийняти його на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Це надасть Євросоюзу ще один інструмент для протидії "тіньовому флоту" подібно до того, як зараз робляться звернення до держав прапора та прибережних нейтральних країн.

"Панама, найбільший реєстр суден, погодилася скасувати реєстрацію суден, на які накладено санкції ЄС, і нещодавно вирішила припинити реєстрацію суден, вік яких перевищує 15 років", - додало видання із посиланням на проєкт декларації.

"Тіньовий флот" РФ

Нагадаємо, що російський "тіньовий флот" розрісся до велетенських розмірів. За підрахунками, приблизно кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту". Загалом це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів. У 2025 році кількість танкерів зросла на 45% - до 940 суден.

Це цілком збігається з оцінками, які дали у Головному управлінні розвідки Міноборони України. ГУР МО заявляло, що російський "тіньовий флот" зараз налічує до 1000 суден. Нещодавно розвідники оприлюднили пакет даних щодо сотень танкерів та капітанів "тіньового флоту".

Здебільшого це старі танкери, які виплавали усі терміни придатності та "працюють" під прапорами нейтральних країн. Окрім шкоди для довкілля та продажу нафти в обхід санкцій, старі судна несуть й іншу загрозу.

Зокрема, вважається, що ці танкери використовуються, як платформи для гібридних атак на Європу. Цю версію також підтвердили в Україні.

