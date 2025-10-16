ГУР викрило понад сотню суден, що вивозять російську нафту та крадене українське зерно

ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад сотню суден і капітанів, причетних до перевезення підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

ГУР МО України у розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions

опублікувало досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Як зазначили в ГУР, експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив - це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України.

Морський експорт із Балтійського та Чорноморського регіонів - це організований Росією трафік краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій, сирої нафти та нафтопродуктів в обхід застосованих санкцій, здебільшого організований кремлем тіньовою флотилією.

На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден Росія продовжує нарощувати свій “тіньовий” танкерний парк, залучаючи підставні компанії та судна-примари для збереження своїх експортних потоків.

Основними фігурантами нової публікації стали:

нові тіньові танкери, залучені РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю;

судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані - сина колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані, які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;

нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору “Північ–Південь”, призначеного для торгівлі з Іраном. Крім цього, Пашаєв та його компанії задіяні у схемах передачі летальної допомоги російській компанії “ОЕЗ “Алабуга” за підтримки Ірану;

морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;

російські та іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях.

Водночас в ГУР зазначили, що розділ “Морські судна” нині містить інформацію про понад 1 200 суден, з яких більш як половина входить до так званого “тіньового флоту” РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.