Росія використовує танкери для розвідувальної диверсійної діяльності, - Зеленський

Росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну проти України, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Президент зазначив, що українська розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого "тіньового флоту" для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі.

"Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою. Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити", - наголосив він.

Також обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу.

Окрім того, Іващенко доповів Зеленському щодо змін у дезінформаційній тактиці Росії найближчим часом.

"Доручив керівнику зовнішньої розвідки працювати й щодо тих напрямів із партнерами, які можуть дати Україні більше реального постачання необхідної зброї та обладнання", - додав президент.