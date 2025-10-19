ЕС взялся за "теневой флот" России: Politico узнало о новых решительных мерах

В Европейском Союзе хотят сильнее взяться за танкеры так называемого "теневого флота" России. В частности, соответствующим органам хотят предоставить полномочия для высадок на суда и проведения инспекций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание со ссылкой на проект документа, подготовленного для встречи министров иностранных дел ЕС 20 октября, пишет, что ЕС хочет разрешить делать высадки на суда "теневого флота" для проведения инспекций.

Такие танкеры перевозят российскую нефть, действуя под "нейтральными флагами", что в теории не дает права их задержать. Но в ЕС считают, что эти суда создают угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства.

Кроме этого, суда "теневого флота" - потенциальная угроза для критической инфраструктуры стран НАТО, поскольку их могут использовать, как площадки для гибридных атак. Например, именно с таких танкеров могли запускать российские дроны, которые фиксировались над рядом стран Европы.

Что планируют в ЕС

Европейская служба внешних действий инициировала обсуждение проекта декларации по усилению рамочной базы международного морского права. В частности правоохранители стран ЕС смогут делать высадки на танкеры "теневого флота" и проводить там инспекции. "Возможны двусторонние соглашения между государствами флага и ЕС по предварительно санкционированным высадкам на борт для проведения инспекций", - отмечается в документе. Предполагается, что проект декларации разработают до конца ноября и примут на следующей встрече глав МИД стран Евросоюза. После этого главный дипломат ЕС Кая Каллас проведет переговоры со странами, под флагами которых ходят российские суда.

