Шпигунство і "тіньовий флот": Росія нарощує провокації в Європі

Західні спецслужби фіксують використання Росією "тіньового флоту" як платформи для запуску безпілотників у повітряний простір країн ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО в Telegram .

У Польщі двом громадянам Росії висунули обвинувачення у шпигунстві на користь ФСБ. За даними слідства, у 2022 році вони збирали й передавали російській розвідці інформацію про російських опозиціонерів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та інституції, що їм допомагають.

Паралельно західні спецслужби фіксують використання росією "тіньового флоту" як платформи для запуску безпілотників у повітряний простір країн ЄС і НАТО.

Починаючи з вересня дрони з'являються над аеропортами Данії, Норвегії, Німеччині, Бельгії та інших держав.

Європарламент уже вказав на причетність Росії до цих інцидентів.

"Мета таких дій - багаторівнева дестабілізація: розвідка та диверсії під "правдоподібним запереченням", тестування систем ППО та цивільної авіаційної безпеки, тиск на союзників України й розхитування довіри до інституцій. Ритуальне "перефарбування" суден, вимкнені транспондери, зміна маршрутів і використання криптовалют - елементи однієї гібридної схеми", - ідеться в інформації ЦПД.

Небезпека від "тіньового флоту" РФ

Раніше Центр повідомляв, що так званий "тіньовий флот" РФ не лише обходить санкції, а й становить екологічну та безпекову загрозу.

"Окрім зафіксованих нафтових плям біля берегів Європи, нинішні сигнали про безпілотну розвідку з борту таких танкерів підтверджують, що ці судна є інструментом ширшої гібридної операції, яка поєднує шпигунство, саботаж та інформаційний тиск", - перековані аналітики ЦПД.