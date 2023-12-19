ЄС ввів санкції проти РФ, а Залужний висловився про мобілізацію: новини за 18 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Племінниця Путіна, син Медведєва та заводи: хто потрапив під нові санкції ЄС

Європейський Союз у понеділок, 18 грудня, опублікував перелік фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 12-го пакета санкцій проти Росії.

До нового пакету санкцій потрапили білоруські та російські військові та чиновники, які сприяли війні в Україні та захопленню територій. Там також опинились підприємства оборонної сфери та "приватні військові компанії".

В санкційний список потрапили двоюрідна племінниця Володимира Путіна Ганна Цівільова та син заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва Ілля. Першу пов'язують з фондом "Захисники Вітчизни", який "відіграє важливу роль у військовій агресії проти України". На так званий фонд також було накладено обмеження.

А от сина Медведєва звинуватили в організації "дезінформаційної пропагандистської кампанії" через кураторство платформи "Я в Росії", яка надає державні послуги в анексованих Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях.

Під санкції потрапили і російські пропагандисти. Це телеканали "Царьград", "Спас" і ведуча Ганна Шафран (Палюх), вона працює головою дирекції аналітичних радіопрограм медіахолдингу "Звезда".

Санкції запроваджено щодо відомих ПВК - створений РПЦ "Андріївський хрест", "Факел" і "Потік", що належать Газпрому, "Царські вовки" Дмитра Рогозіна, "Конвой" голови анексованого Криму Сергія Аксьонова, групи компаній "Редут" та глави їхнього рекрутингу, колишнього полковника сил спеціального призначення Анатолія Каразія.

Телекомунікаційні компанії та їхні співробітники, які працюють на окупованих територіях України: "МирТелеком", "Кримтелеком", "Міранда медіа", і генеральний директор двох останніх Іван Зима.

До списку потрапили помічник командира загону ОМОН "Арсенал" Нацгвардії Андрій Фроленков та голова центру спеціального призначення "Витязь" Олександр Бєлоглазов. Вони брали участь в окупації Бучі.

Санкції було запроваджено проти членів Центральної виборчої комісії за організацію незаконного референдуму у вересні 2022 року. Мова йде про заступника голови ЦВК Миколу Булаєва, члена партії "Справедлива Росія" Миколу Левічева, декана факультету політології МДУ Андрія Шутова і ще 13 осіб, включно з головами херсонських і запорізьких виборчих комісій Мариною Захаровою і Галиною Катющенко.

Вперше під санкції потрапив голова Московської міської думи Олексій Шапошников. Його звинувачують в матеріальній підтримці солдатів і розробці законопроектів, що допомагають Росії у війні.

Залужний зробив заяву про мобілізацію: потрібно повернути "ті рамки, які працювали раніше"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оцінювати рекрутинг зарано. Але вважає, що мобілізацію треба повернути ті рамки, які працювали раніше.

"Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати", - сказав Залужний.

Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.

"Просто треба повернути на ті рамки, на яких вони були, на яких вони працювали раніше", - зазначив Залужний.

На уточнююче питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так: "Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз".

Росіяни зменшили кількість штурмів під Авдіївкою, але є нюанс, - ЗСУ

Російські окупанти почали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою. При цьому в атаках вони задіюють більшу кількість піхоти та техніки.

Спікер прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що росіяни продовжують свої атаки на Авдіївському напрямку. Вони застосовують дрони та авіацію для ударів по позиціях українських захисників. Усього за добу було 15 авіаударів.

"Кількість штурмів зменшилася, але ворог вчора діяв великою кількістю піхоти та бронетехніки в одній атаці. Тобто їх стало за кількістю менше, але вони стали більш масовими - більше піхоти і більше броні, танків та бойових броньованих машин", - розповів Штупун.

При цьому, за його словами, якщо раніше бронетехніка залишалася з піхотою і якось її прикривала, то зараз після висадки десанту техніка починає відходити назад.

"Ворог, напевно, береже техніку. А до піхоти ставлення таке, як до м'яса", - додав Штупун.

Президент Чехії допустив "значні зрушення" у війні РФ проти України в 2024 році

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться значні зрушення. Це пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки.

"Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", - наголосив Павел.

Він нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

"І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах", - додав президент Чехії.

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу екс-президента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

"Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований", - зазначив Павел.

США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги, але він може бути останнім, - Кірбі

Сполучені Штати мають намір у грудні надати ще один пакет військової допомоги Україні. Однак він може виявитися останнім.

"США все ще планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці цього місяця. Але він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткових коштів", - заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що після цього у Білого дому більше не буде повноважень на поповнення запасів.

Ремонт метро Києва: у КМДА відповіли, чи закриють "Почайну" та "Тараса Шевченка"

Влада Києва не планує закривати станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час ремонту ділянки тунелю.

"Закриття перегону між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується", - наголосили у Київській міській державній адміністрації.

У КМДА додали, що ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує планового ремонту, який проведуть влітку наступного року.

При цьому у відомстві запевняють, що фахівці "Київського метрополітену" постійно спостерігають за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки.

Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90

Швеція і Данія домовилися про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Так, Копенгаген і Стокгольм домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90.

"Міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойових машин", - йдеться в повідомленні.

Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (близько 263,6 млн доларів, - ред.), а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною в липні цього року.

"Лист про наміри означає, що сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин 90 (CV90) для України, які зміцнять загальний потенціал українських сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Копенгаген і Стокгольм використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення поставок нових CV90 в Україну.

"CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року", - додав він.

Протягом року Швеція передала Україні 50 танків CV90, які довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні.

"Шахтар" дізнався суперника в плей-офф Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2023/24 зустрінеться з командою, що фінішувала другою на груповому етапі турніру – французький "Марсель".

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування 18 грудня в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Опонентів отримали 16 команд – невдахи групового етапу Ліги чемпіонів і колективи з груп Ліги Європи.

"Шахтар" перед церемонією потрапив до переліку "несіяних" команд. Це унеможливило зустрічі "гірників" із португальськими "Бенфікою" і "Брагою", роттердамським "Фейєнордом", стамбульським "Галатасараєм", французьким "Лансом", італійським "Міланом" і швейцарським "Янг Бойз". Усі вони фінішували третіми в групах Ліги чемпіонів.

Суперником "гірників" буде марсельський "Олімпік" або просто "Марсель". Перший матч відбудеться 15 лютого, матч-відповідь – 22 лютого. Найбільшим досягнення "Шахтаря" в турніру залишається перемога в тоді ще Кубку УЄФА 2008/09.