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"Зливали" окупантам позиції ЗСУ на сході: двоє інформаторів РФ отримали вирок

Укрїна , Понеділок 18 грудня 2023 15:26
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"Зливали" окупантам позиції ЗСУ на сході: двоє інформаторів РФ отримали вирок Фото: колаборанти отримали вироки за здачу позицій ЗСУ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Двоє російських інформаторів отримали вирок за співпрацю з загарбниками. Зрадники "зливали" позиції сил ЗСУ, полюючи на засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу, на основі якої терміни ув’язнення отримали двоє ворожих інформаторів, що розвідували місця базування та періодичність ротацій Сил оборони у Донецькій області.

"Передусім зловмисники намагались виявити можливі локації комплексів протиповітряної оборони та складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ в районах Краматорська та Слов’янська", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зрадники збирали дані про часові інтервали між ротаціями підрозділів українських військ на прифронтовій території області.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних ударів по східному регіону із застосуванням керованих авіабомб та дронів-камікадзе, - пояснюють в СБУ.

За матеріалами української спецслужби суд призначив ворожій інформаторці ФСБ 12 років тюрми. Зазначається, що вона займалась підприємницькою діяльністю у Краматорську та мала родича, який тісно співпрацюють з загарбниками на окупованих територіях.

Саме через нього жінка месенджером передавала отримані розвіддані для росіян.

Ще одним засудженим, якому присудили 9 років ув'язнення, є мешканець Торецька. Зрадник у "віддаленому режимі", з-за посередництва свого друга-гранатометника з армії РФ, передавав окупантам розвідінформацію про дислокацію Сил оборони на Горлівському напрямку.

Правоохоронці затримують колаборантів в Україні

Нещодавно ми повідомляли про оголошення підозри зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.

Днями правоохоронці повідомили про підозру двом окупантам, які штурмували Маріуполь і Волноваху в Донецькій області.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.

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