Росіяни зменшили кількість штурмів під Авдіївкою, але є нюанс, - ЗСУ

Російські окупанти почали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою. При цьому в атаках вони задіють більшу кількість піхоти та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі програми " Лінія фронту ".

Він зазначив, що росіяни продовжують свої атаки на Авдіївському напрямку. Вони застосовують дрони та авіацію для ударів по позиціях українських захисників. Усього за добу було 15 авіаударів.

"Кількість штурмів зменшилася, але ворог вчора діяв великою кількістю піхоти та бронетехніки в одній атаці. Тобто їх стало за кількістю менше, але вони стали більш масовими - більше піхоти і більше броні, танків та бойових броньованих машин", - розповів Штупун.

При цьому, за його словами, якщо раніше бронетехніка залишалася з піхотою і якось її прикривала, то зараз після висадки десанту техніка починає відходити назад.

"Ворог, напевно, береже техніку. А до піхоти ставлення таке, як до м'яса", - додав Штупун.

Штурми Авдіївки

Нагадаємо, росіяни ще з початку жовтня активізували штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль.

Ці кілька місяців українські захисники обороняють місто та не дають окупантам здійснити свої плани.

Як зазначили експерти в коментарі РБК-Україна, Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ, оскільки ворог зазнає там величезних втрат.