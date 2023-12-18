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Партизани виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі (фото)

Севастополь, Понеділок 18 грудня 2023 09:55
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Партизани виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі (фото) Фото: російський ЗРПК "Панцирь-С1" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Партизани виявили місце розташування ЗРПК "Панцирь-С1" росіян у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського рушу АТЕШ.

"Наші агенти продовжують свою розвідувальну діяльність у Криму. На цей раз вдалося виявити ЗРПК Панцир-С1, який окупанти розташували неподалік Інкерманської бухти. Інформація одразу була передана СОУ для подальшого відпрацювання. Координати: 44.605626, 33.593327", - йдеться в повідомленні.

Фото: російський ЗРПК "Панцирь-С1" у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Партизани в Криму

Раніше партизани АТЕШ виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.

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