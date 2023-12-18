Президент Чехії допустив "значні зрушення" у війні РФ проти України в 2024 році

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться значні зрушення. Це пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави чеської держави для Seznam Zpravy .

"Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", - наголосив Павел.

Він нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

"І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах", - додав президент Чехії.

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу екс-президента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

"Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований", - зазначив Павел.

Вибори президента США

Нагадаємо, у США на осінь 2024 року заплановано президентські вибори. Головним кандидатом від демократів, ймовірно, стане Джо Байден, а від республіканців - Дональд Трамп.

Республіканці мають оголосити свого кандидата 15 липня, а демократи - 19 серпня. Після цього розпочнуться дебати та агітація.

Голоси мають підрахувати до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

Раніше Байден заявляв, що висунув свою кандидатуру на виборах через Трамп.