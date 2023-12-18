Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, також є полонені (Getty Images)

Протягом минулої доби, 18 грудня, українські військові знищили ще 491 російського терориста на Таврійському напрямку. Також деяких взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 11 авіаударів;

провів 38 бойових зіткнень;

здійснив 691 артобстріл. Авдіївський напрямок Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області. Мар'їнський напрямок Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки. Шахтарський напрямок Окупанти не вели штурмових дій. Запорізький напрямок Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Досягнення наших військових "На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба. Втрати ворога склали 491 особу, 6 терористів здались у полон. ЗСУ знищили 60 одиниць військової техніки противника, а саме: 10 танків;

19 ББМ;

8 артсистем;

1 РСЗВ;

1 БпЛА;

20 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки. "Ще 50 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні проти України Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.