"Шахтар" дізнався суперника в плей-офф Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2023/24 зустрінеться з командою, що фінішувала другою на груповому етапі турніру – французький "Марсель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування 18 грудня в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Опонентів отримали 16 команд – невдахи групового етапу Ліги чемпіонів і колективи з груп Ліги Європи.

"Шахтар" перед церемонією потрапив до переліку "несіяних" команд. Це унеможливило зустрічі "гірників" із португальськими "Бенфікою" і "Брагою", роттердамським "Фейєнордом", стамбульським "Галатасараєм", французьким "Лансом", італійським "Міланом" і швейцарським "Янг Бойз". Усі вони фінішували третіми в групах Ліги чемпіонів.

Суперником "гірників" буде марсельський "Олімпік" або просто "Марсель". Перший матч відбудеться 15 лютого, матч-відповідь – 22 лютого. Найбільшим досягнення "Шахтаря" в турніру залишається перемога в тоді ще Кубку УЄФА 2008/09.

Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи 2023/24: