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"Шахтар" дізнався суперника в плей-офф Ліги Європи

Ньйон, Понеділок 18 грудня 2023 14:19
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"Шахтар" дізнався суперника в плей-офф Ліги Європи Фото: "Гірники" опустилися до другого за рангом єврокубка з Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2023/24 зустрінеться з командою, що фінішувала другою на груповому етапі турніру – французький "Марсель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування 18 грудня в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Опонентів отримали 16 команд – невдахи групового етапу Ліги чемпіонів і колективи з груп Ліги Європи.

"Шахтар" перед церемонією потрапив до переліку "несіяних" команд. Це унеможливило зустрічі "гірників" із португальськими "Бенфікою" і "Брагою", роттердамським "Фейєнордом", стамбульським "Галатасараєм", французьким "Лансом", італійським "Міланом" і швейцарським "Янг Бойз". Усі вони фінішували третіми в групах Ліги чемпіонів.

Суперником "гірників" буде марсельський "Олімпік" або просто "Марсель". Перший матч відбудеться 15 лютого, матч-відповідь – 22 лютого. Найбільшим досягнення "Шахтаря" в турніру залишається перемога в тоді ще Кубку УЄФА 2008/09.

Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи 2023/24:

  • "Фейєнорд" – "Рома"
  • "Мілан" – "Ренн"
  • "Ланс" – "Фрайбург"
  • "Янг Бойз" – "Спортінг"
  • "Бенфіка" – "Тулуза"
  • "Брага" – "Карабах"
  • "Галатасарай" – "Спарта"
  • "Шахтар" – "Марсель"

До слова, раніше "Манчестер Сіті" та інші команди отримали суперників у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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