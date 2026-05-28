В ЄС виправили заяву Каллас про "втечу" США з Києва

У Європейському Союзі внесли корективи до заяви головної дипломатки ЄС Каї Каллас щодо нібито "виїзду" посольства США з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейського Союзу.

"Також, вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися*, тож це також вимагає від цих посольств сміливості, але так, усі європейці залишилися*. (*Оновлено з виправленням щодо дипломатичної присутності в Києві)", - йдеться тепер у заяві.

У виправленій версії заяви зазначається, що всі європейські посольства продовжують роботу в українській столиці, а уточнення щодо США прибрано.

Так, сайті Європейської дипломатичної служби були видалені згадки про США в контексті дипломатичної присутності в Києві.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ поширилася інформація Каї Каллас, яка сказала, "за інформацією, яку ми отримали від України, у Києві продовжують роботу всі посольства, окрім американського. Європейські дипмісії залишаються".

У МЗС України спростували інформацію про виїзд посольства США з Києва через погрози російських ударів.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістам заперечив слова Каллас і наголосив, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин розповів, що американські дипломати виїжджали з Києва у ніч на неділю, 25 травня.

Посольство США заперечило інформацію про свій виїзд з України та заявило, що продовжує працювати.

Погрози РФ

Нагадаємо, 25 травня російське МЗС анонсувало новий терор населення України. Там почали погрожувати системними ударами по Києву та закликали іноземних дипломатів виїхати з міста.

Росіяни заявили, що цілями можуть бути "центри прийняття рішень" та "командні пункти".

Ба більше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зателефонував державному секретарю США Марку Рубіо та сказав, що РФ "розпочинає удари" по об'єктах у Києві, які використовуються військовими.

Після погроз Євросоюз викликав тимчасового повіреного у справах РФ.