В ЄС вимагають від Угорщини пояснень після нових "зливів" розмов Сійярто та Лаврова

Зазначається, що в ЄС занепокоєні інформацією, яку Сійярто міг передавати російському міністру під час телефонних розмов.

Піньо наголосила, що дані журналістського розслідування підкреслюють "тривожну можливість" того, що Будапешт координує свої дії з Москвою.

"Тим самим активно працює проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян. Тому це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення", - йдеться у її заяві.

Речниця Єврокомісії додала, що Урсула фон дер Ляєн також порушить це питання на рівні лідерів країн.

Що передувало

Нагадаємо, 31 березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.

Після цього, 8 квітня, Сійярто лише за кілька днів до виборів в Угорщині знову потрапив у скандал через новий витік розмов із Лавровим. У них два міністри обговорюють питання, пов'язані зі вступом України до ЄС, санкціями проти Росії та іншими чутливими для Європи темами.