В ЕС требуют от Венгрии объяснений после новых "сливов" разговоров Сийярто и Лаврова

Отмечается, что в ЕС обеспокоены информацией, которую Сийярто мог передавать российскому министру во время телефонных разговоров.

Пиньо отметила, что данные журналистского расследования подчеркивают "тревожную возможность" того, что Будапешт координирует свои действия с Москвой.

"Тем самым активно работает против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан. Поэтому это вызывает чрезвычайное беспокойство, и правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения", - говорится в ее заявлении.

Пресс-секретарь Еврокомиссии добавила, что Урсула фон дер Ляйен также поднимет этот вопрос на уровне лидеров стран.

Что предшествовало

Напомним, 31 марта в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.

После этого, 8 апреля, Сийярто всего за несколько дней до выборов в Венгрии снова попал в скандал из-за новой утечки разговоров с Лавровым. В них два министра обсуждают вопросы, связанные со вступлением Украины в ЕС, санкциями против России и другими чувствительными для Европы темами.