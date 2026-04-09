В ЕС требуют от Венгрии объяснений после новых "сливов" разговоров Сийярто и Лаврова

19:00 09.04.2026 Чт
2 мин
Еврокомиссия "чрезвычайно обеспокоена" действиями Будапешта
aimg Валерий Ульяненко
Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)

В ЕС требуют объяснений от Будапешта после новых "сливов" министра загородных дел Венгрии Петера Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного спикера Еврокомиссии Паулы Пиньо во время брифинга.

Читайте также: Венгрия и РФ заключили тайный 12-пунктный план: что предусмотрено документом

Отмечается, что в ЕС обеспокоены информацией, которую Сийярто мог передавать российскому министру во время телефонных разговоров.

Пиньо отметила, что данные журналистского расследования подчеркивают "тревожную возможность" того, что Будапешт координирует свои действия с Москвой.

"Тем самым активно работает против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан. Поэтому это вызывает чрезвычайное беспокойство, и правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения", - говорится в ее заявлении.

Пресс-секретарь Еврокомиссии добавила, что Урсула фон дер Ляйен также поднимет этот вопрос на уровне лидеров стран.

Что предшествовало

Напомним, 31 марта в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.

После этого, 8 апреля, Сийярто всего за несколько дней до выборов в Венгрии снова попал в скандал из-за новой утечки разговоров с Лавровым. В них два министра обсуждают вопросы, связанные со вступлением Украины в ЕС, санкциями против России и другими чувствительными для Европы темами.

Отметим, недавно издание The Washington Post сообщило, что Сийярто регулярно поддерживал связь с Лавровым во время перерывов в брюссельских встречах.

Позже Сийярто признал, что регулярно контактирует с Лавровым во время закрытых встреч Совета ЕС. Он заявил, что на министерском уровне якобы никакие тайны не обсуждаются.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
