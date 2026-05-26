ЕС отреагировал на угрозы России наносить "системные" удары по Киеву

После последних угроз России перейти к системным ударам по украинской столице Евросоюз вызвал временного поверенного в делах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Анити Хиппер в соцсети Х .

Пресс-секретарь также подчеркнула, что представительство Европейского союза в Украине продолжает работу в Киеве.

"Евросоюз вызвал временного поверенного в делах, призывая прекратить нападения на гражданское население и начать настоящие мирные переговоры, начиная с полного и безусловного прекращения огня", - заявила Хиппер.

Она подчеркнула, что угрозы в адрес иностранных граждан и дипломатов с призывами покинуть Киев "являются неприемлемой эскалацией".

Что предшествовало

Напомним, вчера 25 мая представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что удары по Киеву "в ответ наносились и будут наноситься".

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал эвакуировать дипломатов.

Глава ЦПИ Андрей Коваленко назвал это открытым анонсированием террора против гражданского населения, а посол Евросоюза в Украине Екатерина Матернова заявила, что дипломаты и иностранные граждане не намерены покинуть Киев при угрозе оккупантов.

Тем временем аналитики ISW объяснили, почему за угрозами стоят не ответ на действия Украины, а собственные провалы Кремля.