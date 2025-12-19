ЄС виділяє Україні 90 млрд євро без відсотків: Марченко роз'яснив деталі

"Європейська рада прийняла надважливе для України рішення про надання 90 млрд євро на два наступні роки", - зазначив Марченко.

За його словами, ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною.

Марченко також підкреслив, що отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони.

"Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться – його реалізація потребує додаткової підготовки. Дякую європейським партнерам за рішучість та розуміння потреб України", - додав міністр фінансів України.