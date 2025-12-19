ЕС выделяет Украине 90 млрд евро без процентов: Марченко разъяснил детали

"Европейский совет принял важнейшее для Украины решение о предоставлении 90 млрд евро на два последующих года", - отметил Марченко.

По его словам, эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может состояться только после того, как Россия компенсирует Украине убытки, нанесенные своей агрессивной войной.

Марченко также подчеркнул, что полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны.

"Важно, что работа над Репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки. Спасибо европейским партнерам за решимость и понимание потребностей Украины", - добавил министр финансов Украины.