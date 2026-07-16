В ЄС уперше відреагували на призначення Корецького прем’єром України

Європейська комісія вітає Сергія Корецького з призначенням на посаду глави українського уряду та розраховує на плідну співпрацю.
З такою заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.
За словами очільниці ЄК, після призначення Корецького главою Кабміну її команда очікує від Києва на нові рішучі кроки.
Урсула фон дер Ляєн вірить, що новий прем’єр-міністр разом зі своєю командою зробить європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни.
"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у процесі реалізації Вашої амбіційної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", - заявила фон дер Ляєн, публічно звертаючись до Корецького.
Нагадаємо, 16 липня парламент України проголосуваа за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького. За це рішення віддали свої голоси 289 народних депутатів.
До речі, Сергій Корецький уже виступив із першою заявою після того, як очолив Кабмін. Він уперше розкрив свій план дій на посаді.
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