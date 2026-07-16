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В ЄС уперше відреагували на призначення Корецького прем’єром України

15:11 16.07.2026 Чт
2 хв
Фон дер Ляєн поділилася своїми очікуваннями
aimg Юлія Капітонова
Фото: Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії (Getty Images)

Європейська комісія вітає Сергія Корецького з призначенням на посаду глави українського уряду та розраховує на плідну співпрацю.

З такою заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

За словами очільниці ЄК, після призначення Корецького главою Кабміну її команда очікує від Києва на нові рішучі кроки.

Урсула фон дер Ляєн вірить, що новий прем’єр-міністр разом зі своєю командою зробить європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у процесі реалізації Вашої амбіційної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", - заявила фон дер Ляєн, публічно звертаючись до Корецького.

Нагадаємо, 16 липня парламент України проголосуваа за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького. За це рішення віддали свої голоси 289 народних депутатів.

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ЄвросоюзСергій КорецькийУрсула фон дер Ляйєн