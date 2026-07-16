В ЄС уперше відреагували на призначення Корецького прем’єром України

За словами очільниці ЄК, після призначення Корецького главою Кабміну її команда очікує від Києва на нові рішучі кроки.

Урсула фон дер Ляєн вірить, що новий прем’єр-міністр разом зі своєю командою зробить європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у процесі реалізації Вашої амбіційної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", - заявила фон дер Ляєн, публічно звертаючись до Корецького.

Нагадаємо, 16 липня парламент України проголосуваа за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького. За це рішення віддали свої голоси 289 народних депутатів.