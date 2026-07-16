RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ЕС впервые отреагировали на назначение Корецкого премьером Украины

15:11 16.07.2026 Чт
1 мин
Фон дер Ляйен поделилась своими ожиданиями
aimg Юлия Капитонова
Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (Getty Images)

Европейская комиссия поздравляет Сергея Корецкого с назначением на должность главы украинского правительства и рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

С таким заявлением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Х.

По словам главы ЕК, после назначения Корецкого главой Кабмина ее команда ожидает от Киева новых решительных шагов.

Урсула фон дер Ляйен верит, что новый премьер-министр вместе со своей командой сделает европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в процессе реализации Вашей амбициозной программы реформ. В частности, в областях верховенства права, энергетики и других ключевых секторах экономики", - заявила фон дер Ляйен, публично обращаясь к Корецкому.

Напомним, 16 июля парламент Украины проголосовал за назначение премьер-министром экс-председателя "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергея Корецкого. За это решение отдали свои голоса 289 народных депутатов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзСергей КорецкийУрсула фон дер Ляйен