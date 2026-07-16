В ЕС впервые отреагировали на назначение Корецкого премьером Украины

По словам главы ЕК, после назначения Корецкого главой Кабмина ее команда ожидает от Киева новых решительных шагов.

Урсула фон дер Ляйен верит, что новый премьер-министр вместе со своей командой сделает европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в процессе реализации Вашей амбициозной программы реформ. В частности, в областях верховенства права, энергетики и других ключевых секторах экономики", - заявила фон дер Ляйен, публично обращаясь к Корецкому.

Напомним, 16 июля парламент Украины проголосовал за назначение премьер-министром экс-председателя "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергея Корецкого. За это решение отдали свои голоса 289 народных депутатов.