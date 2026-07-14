В Єврокомісії відреагували на ротації в Кабміні та "чутки" про зміну Федорова
Міністр оборони України Михайло Федоров долучився до далекобійних ударів по тилах росіян, зокрема й по тимчасово окупованому Криму.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
"Я не коментуватиму те, що зараз відбувається. Ми дуже ефективно працювали з Михайлом Федоровим та його командою. І ми бачили в Михайлові Федорові міністра, який зумів досягти багато чого за такий короткий період", - зазначив Кубілюс.
За його словами, глибокі удари та розробки щодо Криму значною мірою пов'язані саме з тим, що Федоров став міністром оборони.
"Яким буде рішення президента та нового прем'єр-міністра і хто стане міністром оборони – побачимо, я не можу тут спекулювати. Ми продовжуватимемо працювати. Також подивимося, які завдання він (Федоров – ред.) продовжить виконувати", - додав єврокомісар з питань оборони та космосу.
Які причини можливих кадрових змін
Як раніше розповідало РБК-Україна, між президентом Володимиром Зеленським і Федоровим раніше були певні непорозуміння. Співрозмовники РБК-Україна розповідали, що стосунки між міністром та президентом охололи. Інші джерела - це заперечували.
У партії "Слуга народу" в розмові з РБК-Україна зазначали, що можливе звільнення Федорова стане сигналом про певний виграш генералітету в протистоянні з міністром.
Однак, станом на середину для 14 липня численні джерела РБК-Україна в різних органах влади не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо відставки Федорова.
Готується новий Кабмін
Нагадаємо, в неділю Зеленський неочікувано оголосив про "перезавантаження" Кабміну та правоохоронної системи. Новий уряд може очолити чинний голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Більше про "перезавантаження" Кабміну читайте в окремому матеріалі РБК-Україна за посиланням.