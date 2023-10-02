ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, - голова МЗС Німеччини

Понеділок 02 жовтня 2023 12:48
UA EN RU
ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, - голова МЗС Німеччини Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз незабаром розшириться від португальського Лісабона до українського Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Аннелену Бербок, яку цитує Handelsblatt.

Вона підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку у майбутньому.

"Майбутнє України - у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС", - сказала вона.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

Вона також заявляла, що тимчасова окупація ніколи не була і не стане перепоною шляху України до ЄС.

Також додамо, що президент Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу ще до Різдва.

Розширення ЄС

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани та інші країни-кандидати на вступ до ЄС, а також власне блок повинні бути готові до розширення до 2030 року.

Єврокомісія також планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення ЄС вже у жовтні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступ в ЄС
NEWS
ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, - голова МЗС Німеччини
ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, - голова МЗС Німеччини
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського