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Чи може окупація територій стати на заваді вступу України в ЄС: відповідь Стефанішиної

Четвер 28 вересня 2023 16:58
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Чи може окупація територій стати на заваді вступу України в ЄС: відповідь Стефанішиної Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Тимчасова окупація територій України російськими солдатами ніколи не була і не стане перепоною шляху нашої країни до Європейського союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила на 2nd EU Accession Exchange Forum.

"Це питання (вступ в ЄС з невирішеними територіальними питаннями - ред.) більше стосується того, чи є воля. Якщо є воля - є шлях. Воля є і це підтверджує рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ, та майбутнє рішення про відкриття переговорів про вступ. Це не просто обіцянки", - розповіла вона.

Чиновниця уточнила, що випадок України у цьому контексті сам по собі є прецедентом, оскільки під час підписання Угоди про асоціацію Крим уже було анексовано, розпочалася окупація Донецької та Луганської областей.

Незважаючи на такі події, Угода була все одно підписана і застосовна для всієї території України в межах 1991 року з застереженням щодо регіонів, які не контролюються українським урядом.

"Тому не було жодного моменту, коли ми мали якісь дискусії на цю тему у контексті вступу України в ЄС", - додала міністр.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього перед нашою владою поставили низку умов для подальшого членства.

Наразі офіційні представники нашої країни очікують на початок переговорів про вступ уже цього року.

Нещодавно Стефанішина заявляла, що у Євросоюзі вже є політичний консенсус для початку переговорів щодо членства України.

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Вступ в ЄС Ольга Стефанішина Війна Росії проти України
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