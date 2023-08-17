Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу України до ЄС розпочнуться до кінця року

Україна до жовтня не виконає всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про членство в ЄС все одно почнуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

"В жовтні ми не почуємо, що всі сім вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки",- сказала Стефанішина.

Однак вона впевнена, що до жовтня Україна прийме "всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни".

Віцепрем'єр-міністр зазначила, що під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання - щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів - ред.)", - додала Стефанішина.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, ще 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов для членства.

Офіційні представники України вже кілька разів наголошували, що розраховують на початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу цього року. Для цього наша країна має запровадити кілька реформ.

Ще в червні єврокомісар Олівер Вархеї розповів, що наша країна виконала дві з семи рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Нещодавно повідомлялося, що Єврокомісія почала підготовку доповіді про розширення ЄС, в якій, ймовірно, міститиметься рекомендація про початок переговорів щодо вступу з Україною.

Детальніше про європейську інтеграцію України читайте у матеріалі РБК-Україна.