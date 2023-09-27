Глава Європарламенту вважає, що переговори з Україною щодо вступу в ЄС треба почати до Різдва

Президент Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз має розпочати формальні переговори з Україною щодо членства ще до цьогорічного Різдва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила в інтерв'ю The Guardian.

На її думку, Європейський Союз має розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватися до появи України як країни-члена. Вона висловила сподівання, що країни-члени розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні.

"Якщо вони (українці) рухаються швидко, ми маємо відповідати цій швидкості", - сказала Мецола.

Президент ЄП вважає, що лідери Євросоюзу мають прискорити процес входження до ЄС України та країн Західних Балкан. Це допоможе запобігти зростанню російських впливів у цих регіонах. А ось зволікання з процесом розширення ЄС або їх відштовхування може бути найгіршим рішенням, оскільки може призвести лише до зростання кількості євроскептиків, націоналізму та праворадикальних рухів.

"Мецола хоче, щоб формальні переговори почалися до Різдва. Рішення буде за міністрами країн ЄС, які проведуть формальну зустріч у грудні після того, як Єврокомісія у жовтні оприлюднить доповідь про прогрес України на шляху реформ, необхідних для продовження процесу розширення", - пише The Guardian.

Вступ України в ЄС

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тож наша держава має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня повідомлялося, що Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів. При цьому міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Також видання Bloomberg заявило, що Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні.

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