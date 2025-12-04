ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі

За інформацією видання, використовуючи юридичні хитрощі, Єврокомісія готує спосіб обійти будь-які загрози вето з боку таких лідерів, як угорський прем'єр Віктор Орбан, а разом з ним і принцип одностайної згоди щодо зовнішньої політики, який існує з часів Римського договору, що заснував Європейське Співтовариство в 1957 році.

Навіть союзники України заявили, що фон дер Ляєн перевіряє межі влади ЄС, пропонуючи використати надзвичайні заходи для надання Україні позик у розмірі до 210 млрд євро. Критики стверджували, що вона порушує закони блоку.

Зазначається, що подібна зухвалість - ознака того, що серед європейських столиць зменшується готовність продовжувати фінансувати Київ з власних бюджетів після майже чотирьох років війни.

Додатково підігріває ситуацію і раптовий інтерес президента США Дональда Трампа до використання заморожених активів Росії як частини мирної угоди, за якою вони вливаються в інвестиційні фонди, що очолюються США.

Ініціатива фон дер Ляєн має на меті представити європейським лідерам, які зберуться на саміт через два тижні, два основні варіанти для збереження платоспроможності України - залучити кошти за рахунок спільного бюджету ЄС або видати позику за рахунок російських активів, яка не буде повернута, доки Москва не сплатить повоєнні репарації.

Перший варіант вимагає одноголосного схвалення, а другий вимагатиме лише зваженої більшості лідерів.

Зазначається, що надзвичайні повноваження на практиці позбавлять такі країни, як Угорщина, можливості використовувати своє вето на продовження санкцій, щоб вивільнити російські активи та відтермінувати позику Україні.

За словами чиновників, ознайомлених із закритими обговореннями, якщо пропозицію буде прийнято, вона майже напевно викличе судові оскарження, але процес може затягнутися, що буде на руку Україні та союзникам.

Єврокомісія виправдовує використання надзвичайних заходів "необхідністю збереження стабільності економіки союзу", стверджуючи, що війна Росії проти України та її гібридні атаки в Європі становлять загрозу для процвітання, а повернення грошей Москві може погіршити ситуацію.

Національні експерти з права почнуть детально вивчати текст сьогодні, 4 грудня, подальше обговорення відбудеться серед послів держав-членів 5 грудня.

Єврокомісія зазначає, що "терміновий характер пропозиції" означає, що не було проведено "консультацій із зацікавленими сторонами" та відповідних "оцінок впливу" пропозиції.