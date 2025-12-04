ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали

По информации издания, используя юридические уловки, Еврокомиссия готовит способ обойти любые угрозы вето со стороны таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, а вместе с ним и принцип единодушного согласия в отношении внешней политики, который существует со времен Римского договора, основавшего Европейское Сообщество в 1957 году.

Даже союзники Украины заявили, что фон дер Ляйен проверяет границы власти ЕС, предлагая использовать чрезвычайные меры для предоставления Украине займов в размере до 210 млрд евро. Критики утверждали, что она нарушает законы блока.

Отмечается, что подобная дерзость - признак того, что среди европейских столиц уменьшается готовность продолжать финансировать Киев из собственных бюджетов после почти четырех лет войны.

Дополнительно подогревает ситуацию и внезапный интерес президента США Дональда Трампа к использованию замороженных активов России как части мирного соглашения, по которому они вливаются в инвестиционные фонды, возглавляемые США.

Инициатива фон дер Ляйен имеет целью представить европейским лидерам, которые соберутся на саммит через две недели, два основных варианта для сохранения платежеспособности Украины - привлечь средства за счет общего бюджета ЕС или выдать заем за счет российских активов, который не будет возвращен, пока Москва не оплатит послевоенные репарации.

Первый вариант требует единогласного одобрения, а второй потребует лишь взвешенного большинства лидеров.

Отмечается, что чрезвычайные полномочия на практике лишат такие страны, как Венгрия, возможности использовать свое вето на продление санкций, чтобы высвободить российские активы и отсрочить займ Украине.

По словам чиновников, знакомых с закрытыми обсуждениями, если предложение будет принято, оно почти наверняка вызовет судебные обжалования, но процесс может затянуться, что будет на руку Украине и союзникам.

Еврокомиссия оправдывает использование чрезвычайных мер "необходимостью сохранения стабильности экономики союза", утверждая, что война России против Украины и ее гибридные атаки в Европе представляют угрозу для процветания, а возвращение денег Москве может ухудшить ситуацию.

Национальные эксперты по праву начнут детально изучать текст сегодня, 4 декабря, дальнейшее обсуждение состоится среди послов государств-членов 5 декабря.

Еврокомиссия отмечает, что "срочный характер предложения" означает, что не было проведено "консультаций с заинтересованными сторонами" и соответствующих "оценок влияния" предложения.