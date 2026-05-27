В ЄС продовжили санкції проти РФ за порушення прав людини: що відомо
Рада ЄС ще на рік продовжила дію санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а також підрив демократії й верховенства права у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
У повідомленні пресслужби йдеться, що ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України.
У Раді ЄС також нагадали, що наразі передбачувані обмеження Євросоюзу поширюються на 72 людини та одну юридичну особу.
Так, активи людей та компаній, включених до європейського санкційного списку, залишаються замороженими, а громадянам та компаніям ЄС заборонено їх фінансувати. На всіх цих фізичних та юридичних осіб також поширюється заборона на в’їзд до країн-членів блоку.
Порушення прав людини в РФ
Як відомо, в Росії систематично фіксують порушення прав людини, особливо після початку повномасштабної війни проти України. Правозахисники та міжнародні організації заявляють про посилення репресій, цензури та переслідування інакодумців.
Серед основних порушень:
- масові арешти учасників антивоєнних протестів;
- переслідування журналістів, активістів і опозиції;
- цензура ЗМІ та блокування незалежних медіа;
- тортури й жорстоке поводження у колоніях та СІЗО;
- примусова мобілізація та переслідування за відмову воювати;
- депортація українських дітей з окупованих територій;
- утиски нацменшин, ЛГБТ-спільноти та релігійних груп.
Нагадаємо, минулого року Європейський суд з прав людини назвав Росію винною у спільній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти РФ стосовно численних порушень прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17 на Донбасі.
В червні 2024 року ЄСПЛ оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.