ООН прирівняла Україну та РФ в порушеннях прав людини: Лубінець відреагував
ООН представила доповідь про права людини, де викладені порушення прав людини у війні в Україні. Київ висловив незгоду з низкою висновків, особливо щодо ототожнення масштабів порушень із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram омбудсмена України Дмитра Лубінця.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало 41-у періодичну доповідь, у якій викладені порушення прав людини, пов’язані з війною в Україні. Документ описує систематичні злочини Росії, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру, страти, катування українських військовополонених та незаконну конфіскацію майна на тимчасово окупованих територіях.
"Однак низка висновків ООН щодо України є хибними. Категорично не погоджуюся з тим, що не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом омбудсмана", - наголосив Лубінець.
Зокрема він наголосив, що у доповіді описуються випадки катувань російських військовополонених у транзитних пунктах. Однак, як відомо, Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування цих фактів, а Координаційний штаб, Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України підтвердили, що перевірки тривають.
Водночас омбудсмен наголосив, що умови утримання російських військовополонених відповідають Женевській конвенції.
"Співробітники Офісу омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах. Умови та поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції", - підкреслив Лубінець.
Українська сторона також закликала ООН враховувати різницю у масштабах порушень міжнародного гуманітарного права між Україною та Росією.
"Ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", - йдеться у коментарі омбудсмена.
Він також висловив обурення тим, що у прикінцевих рекомендаціях ООН закликає обидві сторони дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права.
"Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні "дотримуватись МГП". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим", - підкреслює Лубінець.
Водночас омбудсмен зауважив, що Україна забезпечує доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати ситуацію у своїх звітах, тоді як Росія такого доступу не надає.
Нагадаємо, що вчора ООН висловила занепокоєння релігійною політикою України. Проте в Києві наголосили, що українська політика спрямована на захист релігійних свобод.
Зауважимо, що в доповіді ООН відзначили, що вони занепокоєні тим, що в Україні набули чинності нові законодавчі положення щодо релігійних організацій, які забороняють діяльність Російської православної церкви в Україні, а також українських релігійних організацій, визнаних пов'язаними з аналогічними організаціями в Російській Федерації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.