ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку уповноваженої у справах Європейського суду з прав людини у Міністерстві юстиції України Маргарити Сокоренко.
Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації російськими терористами Криму в лютому 2014 року.
Зокрема суд встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:
- зникнень й відсутності ефективного розслідування;
- жорстокого поводження та незаконних затримань;
- незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;
- примусової зміни українського громадянства на російське;
- систематичних масових обшуків;
- примусового переміщення на територію Росії засуджених;
- нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуків та конфіскації майна;
- закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, а також переслідування журналістів;
- заборони мирних зібрань та протестів;
- експропріації приватного майна;
- закриття українських та кримськотатарських класів;
- порушень права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
- дискримінації кримських татар
- порушень прав політичних в'язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними.
"Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь", - додала Сокоренко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що Сокоренко розповіла, коли очікувати на рішення ЄСПЛ щодо війни в Україні. Зокрема вона розповіла й те, скільки прав українців РФ порушила від початку повномасштабного вторгнення.
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