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ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму

Вівторок 25 червня 2024 13:53
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ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму Фото: Маргарита Сокоренко, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у Міністерстві юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку уповноваженої у справах Європейського суду з прав людини у Міністерстві юстиції України Маргарити Сокоренко.

Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації російськими терористами Криму в лютому 2014 року.

Зокрема суд встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:

  • зникнень й відсутності ефективного розслідування;
  • жорстокого поводження та незаконних затримань;
  • незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;
  • примусової зміни українського громадянства на російське;
  • систематичних масових обшуків;
  • примусового переміщення на територію Росії засуджених;
  • нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуків та конфіскації майна;
  • закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, а також переслідування журналістів;
  • заборони мирних зібрань та протестів;
  • експропріації приватного майна;
  • закриття українських та кримськотатарських класів;
  • порушень права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
  • дискримінації кримських татар
  • порушень прав політичних в'язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними.

"Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь", - додала Сокоренко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що Сокоренко розповіла, коли очікувати на рішення ЄСПЛ щодо війни в Україні. Зокрема вона розповіла й те, скільки прав українців РФ порушила від початку повномасштабного вторгнення.

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