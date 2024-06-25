ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку уповноваженої у справах Європейського суду з прав людини у Міністерстві юстиції України Маргарити Сокоренко.

"Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь", - додала Сокоренко.

Зокрема суд встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:

Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації російськими терористами Криму в лютому 2014 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що Сокоренко розповіла, коли очікувати на рішення ЄСПЛ щодо війни в Україні. Зокрема вона розповіла й те, скільки прав українців РФ порушила від початку повномасштабного вторгнення.

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