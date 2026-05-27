ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС продлили санкции против РФ за нарушение прав человека: что известно

00:57 27.05.2026 Ср
2 мин
Среди нарушений прав человека в РФ, в частности, массовые аресты против "неугодных", а также преследование журналистов
aimg Юлия Маловичко
В ЕС продлили санкции против РФ за нарушение прав человека: что известно Фото: санкции продлили против 73 человек, связанных с нарушением прав человека (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Совет ЕС еще на год продлил действие санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека, репрессии против населения и оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Читайте также: ООН приравняла Украину и РФ в нарушениях прав человека: Лубинец отреагировал

В сообщении пресс-службы говорится, что ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте войны России против Украины.

В Совете ЕС также напомнили, что сейчас предполагаемые ограничения Евросоюза распространяются на 72 человека и одно юридическое лицо.

Так, активы людей и компаний, включенных в европейский санкционный список, остаются замороженными, а гражданам и компаниям ЕС запрещено их финансировать. На всех этих физических и юридических лиц также распространяется запрет на въезд в страны-члены блока.

Нарушение прав человека в РФ

Как известно, в России систематически фиксируют нарушения прав человека, особенно после начала полномасштабной войны против Украины. Правозащитники и международные организации заявляют об усилении репрессий, цензуры и преследования инакомыслящих.

Среди основных нарушений:

  • массовые аресты участников антивоенных протестов;
  • преследование журналистов, активистов и оппозиции;
  • цензура СМИ и блокирование независимых медиа;
  • пытки и жестокое обращение в колониях и СИЗО;
  • принудительная мобилизация и преследование за отказ воевать;
  • депортация украинских детей с оккупированных территорий;
  • притеснения нацменьшинств, ЛГБТ-сообщества и религиозных групп.

Напомним, в прошлом году Европейский суд по правам человека назвал Россию виновной в общем деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против РФ относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны и относительно сбития рейса MH17 на Донбассе.

В июне 2024 года ЕСПЧ объявил решение по делу "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Санкции против России
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами