ЕС может продлить санкции против России в конце 2018

Фото: Маркус Эдерер (hse.ru)

В частности, санкции могут быть продлены в связи с "выборами" в "ДНР" и "ЛНР"

В конце 2018 года санкции в отношении Российской Федерации (РФ) будут продлены. Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью росСМИ, сообщает РБК-Украина.

По его словам, санкции ЕС в отношении России имеют вполне определенную цель: это исполнение минских соглашений.

"Таким образом, санкции не являются самоцелью, а всего лишь инструментом политики. Также хочу отметить, что санкции не продлеваются автоматически. Каждые полгода 28 стран-членов ЕС оценивают, есть ли прогресс в реализации минских соглашений, и, исходя из этого, принимают решение о санкциях на основе консенсуса", - отметил он.

По словам посла ЕС, на сегодняшний день у обеих сторон конфликта - и у Украины, и у России - не хватает политической воли для выполнения минских соглашений, в частности договоренностей от февраля 2015 года.

В частности, он привел в пример нарушения минских соглашений - подготовку к проведению 11 ноября так называемых "выборов" в "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, эти шаги находят поддержку с российской стороны.

"В минских соглашениях записано, что выборы могут происходить лишь в соответствии с украинским законом. Украина, как известно, выразила протест в связи с проведением так называемых "выборов", и если они состоятся, они станут нарушением минских соглашений. Эта же позиция была подтверждена 6 ноября в заявлении спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Сайдика. В данной ситуации я полагаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены", - резюмировал Эдерер.

Напомним, в посольстве США в Украине призвали Российскую Федерацию отменить так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября. Ранее посольство США призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в "выборах".

Добавим, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября 2018 российская сторона официально заявила, что признает результаты "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В Минобороны Украины сообщали, что российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют население прийти на "выборы" 11 ноября и пытаются повлиять на общественное мнение.