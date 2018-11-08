Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт на 16%, - ДФС

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі досягло 7,5 млрд доларів

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2018 року склав 85,181 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (75,060 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за січень-жовтень зріс на 10% до 38,793 млрд доларів, імпорт - на 16% до 46,388 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 10 місяців становить 7,595 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 14,671 млрд доларів, або 37,8% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них - 9,923 млрд доларів (25,6%).

Найбільшу в експорті товарів становлять машини, обладнання та транспорт - 14,045 млрд доларів, або 30,3% від загального імпорту. На другому місці паливно-енергетичні товари - 10,943 млрд доларів (23,6%). sfs.gov.ua

Нагадаємо, що за даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-серпні 2018 року склало 5,0 млрд доларів.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, платіжний баланс у вересні 2018 року зведений з дефіцитом на рівні 582 млн доларів. Як відзначили в НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу.