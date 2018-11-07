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США закликали жителів Донбасу бойкотувати "вибори" в ОРДЛО

Новини » Політика    07.11.2018 - 17:00
Фото: посольство США в Києві (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Фото: посольство США в Києві (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві зазначили, що так Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі

Посольство США в Україні закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь в так званих виборах в "Л/ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook американського посольства.

У посольстві зазначили, що так Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі.

"Жителям східної України слід бойкотувати ці "вибори", які не відповідають ні Мінськими угодами, ні українському законодавству", - заявили американські дипломати.

США закликали жителів Донбасу бойкотувати &quot;вибори&quot; в ОРДЛО

Відзначимо, уряд Японії також не визнає оголошені бойовиками "вибори" на Донбасі. Уряд Японії відзначає, що вибори на тимчасово окупованих територіях повинні проводитися у відповідності з Мінськими домовленостями і українським законодавством.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко повідомляв, що "вибори" на окупованому Донбасі можливо запустять введення нових санкцій проти Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія має вплив на "керівництво" самопроголошених "ДНР/ЛНР". Він також заявляв, що для РФ "надзвичайно важливо, хто буде керувати "республіками". Відзначимо, "вибори" на Донбасі заплановані на 11 листопада.

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