ЄС може продовжити санкції проти Росії в кінці 2018

Фото: Маркус Едерер (hse.ru)

Зокрема, санкції можуть бути продовжені у зв'язку з "виборами" в "ДНР" і "ЛНР"

В кінці 2018 року санкції щодо Російської Федерації (РФ) будуть продовжені. Про це заявив посол Євросоюзу в Росії Маркус Эдерер в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, санкції ЄС щодо Росії мають цілком певну мету: це виконання мінських угод.

"Таким чином, санкції не є самоціллю, а лише інструментом політики. Також хочу зазначити, що санкції не подовжуються автоматично. Кожні півроку 28 країн-членів ЄС оцінюють, чи є прогрес у реалізації мінських угод, і, виходячи з цього, приймають рішення про санкції на основі консенсусу", - зазначив він.

За словами посла ЄС, на сьогоднішній день у обох сторін конфлікту - і в України, і в Росії - не вистачає політичної волі для виконання мінських угод, зокрема домовленостей від лютого 2015 року.

Зокрема, він навів приклад порушення мінських угод, а саме - підготовку до проведення 11 листопада так званих "виборів" в "ДНР" і "ЛНР".

За його словами, ці кроки знаходять підтримку з боку російської сторони.

"В мінських угодах записано, що вибори можуть відбуватися лише у відповідності з українським законом. Україна, як відомо, висловила протест у зв'язку з проведенням так званих "виборів", і якщо вони відбудуться, вони стануть порушенням мінських угод. Ця ж позиція була підтверджена 6 листопада в заяві спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні Сайдика. В даній ситуації я вважаю, що наприкінці цього року санкції щодо Росії будуть продовжені", - резюмував Едерер.

Нагадаємо, в посольстві США в Україні закликали Російську Федерацію відмінити так звані "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада. Раніше посольство США закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь у "виборах".

Додамо, що під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 6 листопада 2018 російська сторона офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

У Міноборони України повідомляли, що російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують населення прийти на "вибори" 11 листопада і намагаються вплинути на громадську думку.