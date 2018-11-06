Росія на засіданні ТКГ офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в ОРДЛО, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що цією заявою РФ видала "мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні"

Російська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську сьогодні офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Як повідомила Геращенко, сьогодні, 6 листопада, у Мінську відбувся черговий раунд переговорів щодо ситуації на Донбасі. Зокрема, українська сторона підняла питання скасування "виборів" на окупованому Донбасі та їх невизнання.

"РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні", - написала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомлялося, що сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ має вплив на "керівництво" самопроголошених "ДНР/ЛНР".

Додамо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що "вибори" в ОРДЛО є свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі.