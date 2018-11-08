Оккупационные власти Донбасса активно агитируют население голосовать на "выборах", - ГУР

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Оккупационные администрации Донбасса пытаются повлиять на общественное мнение населения, чтобы "выборы" можно было назвать легитимными

Российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют население прийти на "выборы" 11 ноября и пытаются повлиять на общественное мнение. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка.

В частности, по данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, таким образом боевики пытаются всеми способами "легитимизировать" результаты "выборов". В общественных местах проводится агитация с целью изменить общественное мнение о заблаговременно определеных российскими властями результатах "голосования".

"Для обеспечения высокого присутствия на выборах оккупационными властями принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов с гуманитарной помощью возле "избирательных участков" по сниженным ценам", - сказал Гуцуляк.

Однако, как отмечает разведка, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают негативное отношение к "выборам". В свою очередь боевики, с целью недопущения распространения протестных настроений, приводят российские оккупационные войска в высшие степени боевой готовности. Также боевикам запрещено брать отпуск до 12 ноября.

"В соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ, во взаимодействии с подразделениями т.н. "МВД" оккупантов, отрабатываются вопросы их совместного применения для противодействия возможным проявлениям гражданского неповиновения и обеспечения якобы "высокого уровня волеизъявления", - добавил Гуцуляк.

Также оккупационные администрации выдали предписание о запрете фото и видео съемки, чтобы не допустить утечки информации о реальных результатах "выборов". Известно, что после их проведения списки избирателей запланировано сдать представителям "службы защиты государственной тайны" и засекретить.

Напомним, в посольстве США в Украине призвали Российскую Федерацию отменить так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября. Ранее посольство США призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в "выборах".

Добавим, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября 2018 российская сторона официально заявила, что признает результаты "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).