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ЕС призвал закрыть уголовное дело против Координационного совета в Беларуси

Брюссель, Пятница 21 августа 2020 12:36
ЕС призвал закрыть уголовное дело против Координационного совета в Беларуси
Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)
Автор: Игорь Литвиненко

ЕС хочет, чтобы власть Беларуси начала диалог с оппозицией

Европейский союз призвал власть Беларуси закрыть уголовное дело против Координационного совета оппозиционных сил. В ЕС считают необходимым действующей власти начать диалог с оппозицией.

Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики Набилы Моссрали, белорусская власть вновь вернулась к политическому запугиванию.

"Мы ожидаем, что белорусские власти прекратят уголовное дело и вместо этого начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из текущего кризиса. Координационный совет, в который входят представители разных слоев белорусского общества, обратился к властям для диалога, и власти ответили возбуждением уголовного дела", - сказала Моссрали.

Напомним, вчера, 20 августа, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.

Отметим, штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формировать Координационный совет 15 августа, при этом президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Как писало РБК-Украина, члена Координационного совета Беларуси вызвали в Следственный комитет.

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