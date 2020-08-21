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ЄС закликав закрити кримінальну справу проти Координаційної ради у Білорусі

Брюссель, П'ятниця 21 серпня 2020 12:36
ЄС закликав закрити кримінальну справу проти Координаційної ради у Білорусі
Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)
Автор: Игорь Литвиненко

ЄС хоче, щоб влада Білорусі розпочала діалог з опозицією

Європейський союз закликав владу Білорусі закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиційних сил. В ЄС вважають за необхідне чинної влади почати діалог з опозицією.

Про це повідомляє Reuters.

За словами прес-секретаря Євросоюзу з питань зовнішньої політики Набіли Моссрали, білоруська влада знову повернулася до політичного залякування.

"Ми очікуємо, що білоруська влада припинять кримінальну справу і замість цього почнуть діалог з метою просування мирного виходу з поточної кризи. Координаційна рада, в яку входять представники різних верств білоруського суспільства, звернувся до влади для діалогу, і влади відповіли порушенням кримінальної справи", - сказала Моссрали.

Нагадаємо, вчора, 20 серпня, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції за статтею про захоплення влади.

Зазначимо, штаб кандидата в президенти Світлани Тихановской почав формувати Координаційна рада 15 серпня, при цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

Як повідомляло РБК-Україна, члена Координаційної ради Білорусі викликали в Слідчий комітет.

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