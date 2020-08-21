Член Координационного совета Беларуси вызван в Следственный комитет

Фото: Павел Латушко (tut.by)

Из-за создания Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело

Члена Координационного совета Беларуси Павла Латушко вызвали в Следственный комитет. В его доме нашли компромат.

Об этом сообщает NЕХТА.

Из-за создания Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело.

Вчера сообщалось, что в рамках этого дела в Следственный комитет пойдут трое членов президиума совета - Павел Латушко, Максим Знак и Сергей Дылевский. В отношении Павла Северинцева возбуждено уголовное дело.

Как известно, Координационный совет был создан штабом оппозиционерки Светланы Тихановской для передачи власти в Беларуси. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции.

Отметим, Александр Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.