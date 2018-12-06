ЕС приветствует принятие ВР закона о разминировании Донбасса

Иллюстративное фото (twitter.com/EUDelegationUA)

ЕС готов в дальнейшем поддерживать внедрение законодательства по противоминной деятельности

Представительство Европейского союза в Украине приветствует принятие Верховной Радой закона "О противоминной деятельности". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter соответствующего ведомства.

"Приветствуем украинский парламент с принятием закона по противоминной деятельности. Важный шаг ради спасения жизни людей. Мы готовы в дальнейшем поддерживать внедрение законодательства по противоминной деятельности и оказывать соответствующую помощь", - говорится в сообщении.

Также это решение приветствовало посольство США в Украине. США назвали его важным шагом для спасения жизни.

Как известно, сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирование и их обязательства.

Ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявляла, что США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе.