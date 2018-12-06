ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЕС приветствует принятие ВР закона о разминировании Донбасса

Новости » Политика    06.12.2018 - 17:28
ЕС приветствует принятие ВР закона о разминировании Донбасса
Иллюстративное фото (twitter.com/EUDelegationUA)

ЕС готов в дальнейшем поддерживать внедрение законодательства по противоминной деятельности

Представительство Европейского союза в Украине приветствует принятие Верховной Радой закона "О противоминной деятельности". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter соответствующего ведомства.

"Приветствуем украинский парламент с принятием закона по противоминной деятельности. Важный шаг ради спасения жизни людей. Мы готовы в дальнейшем поддерживать внедрение законодательства по противоминной деятельности и оказывать соответствующую помощь", - говорится в сообщении.

ЕС приветствует принятие ВР закона о разминировании ДонбассаТакже это решение приветствовало посольство США в Украине. США назвали его важным шагом для спасения жизни.

Как известно, сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирование и их обязательства.

Ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявляла, что США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе.

Боевики на Донбассе ввели дополнительную проверку мужчин призывного возраста на КПП, - разведка На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - Минобороны
Новости Украины ЕвросоюзДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь