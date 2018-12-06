Посольство США приветствует принятие закона о разминировании Донбасса

Фото: посольство США в Киеве (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве считают, что все граждане Украины получат прямую пользу от скоординированного гуманитарного разминирования

Посольство США в Украине поздравило принятия Верховной Радой закона "О противоминной деятельности" и назвал его важным шагом для спасения жизни. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ведомства.

"Поздравляем принятый сегодня Верховной Радой Закон "О противоминной деятельности”! Этот шаг будет спасать жизни! Все граждане Украины получат прямую пользу от скоординированного гуманитарного разминирования, просветительской работы о минной опасности и оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине.

Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирование и их обязанности.

РБК-Украина в начале ноября писало, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф приветствовала решение Рады принять в первом чтении закон о разминировании.

Также первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе.