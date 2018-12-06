Парламент схвалив закон про гуманітарне розмінування на Донбасі

Відповідно до закону, в Україні буде створено Центр протимінних операцій
Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. Проект після низки невдалих голосувань підтримали 242 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.
Законопроектом визначається перелік об'єктів і суб'єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування і їх обов'язки.
Також пропонується визначити джерела фінансування протимінної діяльності; порядок обліку операторів протимінної діяльності, надання допомоги постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів, визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності; повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності та секретаріату Центру протимінних операцій тощо.
Крім того, проектом передбачається визначити істотні умови договору про закупівлю робіт і (або) послуг у сфері протимінної діяльності та пропонується встановити відповідальність за порушення законодавства в сфері протимінної діяльності як суб'єктів протимінної діяльності, так і фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування.
У документі дається визначення Центру протимінних операцій. Так, це центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації держполітики в сфері протимінної діяльності та здійснення інформаційно-методичного забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності.
Національні стандарти в області протимінної діяльності розробляються Центром і затверджуються Кабінетом міністрів України.
Склад Центру також стверджує Кабмін за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності (постійно діючий міжвідомчий колегіальний орган, що створюється урядом і забезпечує формування державної політики у сфері протимінної діяльності).
Центр протимінних операцій у сфері протимінної діяльності:
Крім того, Центр розробляє і подає на затвердження національного органу з питань протимінної діяльності щорічний план протимінної діяльності, що містить перелік територій, які підлягають розмінування, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування, і послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт; порядок створення, ведення і доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності та єдиного держреєстру обстеження, виявлення і очищення територій, знешкодження і (або) знищення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, на початку листопада посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф привітала рішення Ради прийняти в першому читанні закон про розмінування.
Як писало РБК-Україна, нардепи 6 листопада підтримали за основу в першому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. За законопроект після низки невдалих спроб проголосували 240 парламентарів.
Додамо також, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що США, Британія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.