ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄС вітає ухвалення ВР закону про розмінування Донбасу

Новини » Політика    06.12.2018 - 17:28
ЄС вітає ухвалення ВР закону про розмінування Донбасу
Іллюстративне фото (twitter.com/EUDelegationUA)

ЄС готовий надалі підтримувати впровадження законодавства з протимінної діяльності

Представництво Європейського союзу в Україні привітало ухвалення Верховною Радою закону "Про протимінну діяльність".  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відповідного відомства.

"Вітаємо український парламент із ухваленням закону з протимінної діяльності. Важливий крок задля порятунку життя людей. Ми готові надалі підтримувати впровадження законодавства з протимінної діяльності та надавати відповідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

ЄС вітає ухвалення ВР закону про розмінування ДонбасуТакож це рішення привітало посольство США в Україні. США назвали його важливим кроком для порятунку життя.

Як відомо, сьогодні, 6 грудня, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні.  Законопроектом визначається перелік об'єктів і суб'єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування і їх обов'язки.

Раніше перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявляла, що США, Британія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.

Бойовики на Донбасі запровадили додаткову перевірку чоловіків призовного віку на КПП, - розвідка На Донбасі з початку доби не зафіксовано жодного обстрілу, - Міноборони
Новини України ЕвросоюзДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся