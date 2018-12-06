ЄС вітає ухвалення ВР закону про розмінування Донбасу

Іллюстративне фото (twitter.com/EUDelegationUA)

ЄС готовий надалі підтримувати впровадження законодавства з протимінної діяльності

Представництво Європейського союзу в Україні привітало ухвалення Верховною Радою закону "Про протимінну діяльність". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відповідного відомства.

"Вітаємо український парламент із ухваленням закону з протимінної діяльності. Важливий крок задля порятунку життя людей. Ми готові надалі підтримувати впровадження законодавства з протимінної діяльності та надавати відповідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також це рішення привітало посольство США в Україні. США назвали його важливим кроком для порятунку життя.

Як відомо, сьогодні, 6 грудня, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. Законопроектом визначається перелік об'єктів і суб'єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування і їх обов'язки.

Раніше перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявляла, що США, Британія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.