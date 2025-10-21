ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЄС припинить імпорт газу з РФ, а Трамп зробив нову заяву про війну: новини за 20 жовтня

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 06:30
UA EN RU
ЄС припинить імпорт газу з РФ, а Трамп зробив нову заяву про війну: новини за 20 жовтня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз схвалив заборону на імпорт російського природного газу до країн блоку з кінця 2027 року. А президент США Дональд Трамп не думає, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією, але й не виключає такої можливості.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 20 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.

Якщо мене запросять до Будапешта - ми погодимося: Зеленський про можливий саміт за участі Трампа і Путіна

"Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося", - пояснив президент України.

Він не виключив, що зустріч у Будапешті піде за поганим сценарієм, але зауважив, що "ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім".

Повітряні сили вперше повідомили про пуски ворогом КАБ з Харківщини на Полтавщину

При цьому загалом пуск КАБ в бік Полтавщини є не першим. Раніше ворог намагався атакувати регіон цією зброєю з Сумщини. Так, в листопаді минулого року Сумська ОВА повідомляла, що ворог завдав удару КАБами по населеному пункту Хухра, який знаходиться неподалік адмінмежі Полтавської області. Відстань від сумської Хухри до полтавського Михайлового - 8 км, а до Котельви - 17 км.

Зеленський домовився про зустріч з Макроном

Президент України повідомив, що обговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном "усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами".

"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне - повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, - це ключ до розвʼязки...Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - написав Зеленський.

У ЗСУ виявили фейкову сторінку командувача ТрО: як не потрапити на шахрайство

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України офіційно повідомило про виявлення фейкового акаунту, який видає себе за акаунт Командувача Сил ТрО ЗС України, генерал-майора Ігоря Плахути.

"Застерігаємо: генерал-майор Ігор Плахута не має жодного акаунту в соціальних мережах!" - зауважили в Командуванні.

Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Більшість держав-членів Європейського Союзу в понеділок схвалили заборону на імпорт російського природного газу до країн блоку з кінця 2027 року під час зустрічі міністрів енергетики в Люксембурзі, передає AFP.

Цей захід, який тепер має бути затверджений Європейським парламентом, був запропонований у травні Європейською комісією.

Попри стабілізацію системи, ризик повернення погодинних відключень світла зберігається, - "Укренерго"

Як зазначив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, ситуація в енергосистемі поступово стабілізується. Наразі аварійних відключень по Україні немає, проте для промислових підприємств залишаються обмеження потужності.

"Ризик повернення є постійно, тому що війна не закінчилася. Але енергетики роблять усе можливе, щоб таких графіків не було", - сказав Зайченко.

Трамп зробив нову заяву про можливість перемоги України у війні

Президент США Дональд Трамп не думає, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією, але й не виключає такої можливості.

"Вони (українці - ред.) все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Усе може статися", - зазначив Трамп.

За його словами, війна "дуже дивна річ" - відбувається "дуже багато поганих і хороших подій".

Голові Одеської облради та його жінці-нардепці оголосили підозру в недекларуванні майна на суму понад 8 млн гривень

Як повідомили РБК-Україна джерела, мова йде про голову Одеської облради Григорія Діденко та його дружину Юлію Діденко, яка є народним депутатом.

За даними НАБУ, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів - внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дональд Трамп Євросоюз Володимир Зеленський
Новини
У кількох областях України частково зникло світло: що відомо
У кількох областях України частково зникло світло: що відомо
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів