ЄС потрібно підготуватися до можливої відмови Трампа від переговорів щодо України, - Кошта

Кошта, коментуючи пропозицію прем'єра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати стосунки з Москвою і відновити імпорт дешевшої нафти і газу, зазначив, що ЄС має уникати зриву мирний зусиль Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

"Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не просувати далі свої зусилля, або, на жаль, вони зазнають невдачі. Тоді нам доведеться бути готовими продовжити зусилля і спробувати домогтися справедливого і міцного миру в Україні", - додав глава Євроради.

Він звернув увагу, що зараз основний внесок Євросоюзу - це посилення економічного тиску на Росію і продовження підтримки України всіма засобами.

"Але, звісно, може настати момент, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа і зробити власні кроки для досягнення справедливого і міцного миру в Україні", - сказав Кошта.