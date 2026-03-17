Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЄС потрібно підготуватися до можливої відмови Трампа від переговорів щодо України, - Кошта

15:49 17.03.2026 Вт
2 хв
Глава Євроради попередив, що президент США може вийти з мирного процесу
aimg Іван Носальський
Фото: Антоніу Кошта, голова Євроради (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп може вийти з переговорного процесу про мир в Україні. У такому разі Євросоюз має продовжити мирні зусилля Вашингтона.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю EFE заявив глава Євроради Антоніу Кошта.

Читайте також: Мирні переговори щодо України "знаходяться в небезпечній зоні", - FT

Кошта, коментуючи пропозицію прем'єра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати стосунки з Москвою і відновити імпорт дешевшої нафти і газу, зазначив, що ЄС має уникати зриву мирний зусиль Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

"Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не просувати далі свої зусилля, або, на жаль, вони зазнають невдачі. Тоді нам доведеться бути готовими продовжити зусилля і спробувати домогтися справедливого і міцного миру в Україні", - додав глава Євроради.

Він звернув увагу, що зараз основний внесок Євросоюзу - це посилення економічного тиску на Росію і продовження підтримки України всіма засобами.

"Але, звісно, може настати момент, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа і зробити власні кроки для досягнення справедливого і міцного миру в Україні", - сказав Кошта.

Зміна пріоритетів США

Нагадаємо, лише 3 березня президент США Дональд Трамп запевняв, що питання завершення війни РФ проти України все ще "дуже високо" в його списку пріоритетів.

Але кілька днів тому Financial Times написало про те, що мирний процес за посередництва США опинився в глухому куті.

Видання зазначило, що війна проти Ірану призвела до фактичного припинення участі Вашингтона в переговорах щодо України.

За інформацією FT, дипломати ЄС називають цю ситуацію "катастрофою", оскільки зміна фокусу Білого дому вже вдарила - по обороноздатності ЗСУ з постачання систем ППО і боєприпасів затримуються через конкуренцію за ці активи з іншими клієнтами.

