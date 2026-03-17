ЕС нужно подготовиться к возможному отказу Трампа от переговоров по Украине, - Кошта

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса о мире в Украине. В таком случае Евросоюз должен продолжить мирные усилия Вашингтона.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью EFE заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Кошта, комментируя предложение премьера Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой и возобновить импорт более дешевой нефти и газа, отметил, что ЕС должен избегать срыва мирный усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.
"Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать или не продвигать дальше свои усилия, либо, к сожалению, они потерпят неудачу. Тогда нам придется быть готовыми продолжить усилия и попытаться добиться справедливого и прочного мира в Украине", - добавил глава Евросовета.
Он обратил внимание, что сейчас основной вклад Евросоюза - это усиление экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины всеми средствами.
"Но, конечно, может наступить момент, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и предпринять собственные шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - сказал Кошта.
Напомним, только 3 марта президент США Дональд Трамп заверял, что вопрос завершения войны РФ против Украины все еще "очень высоко" в его списке приоритетов.
Но несколько дней назад Financial Times написало о том, что мирный процесс при посредничестве США оказался в тупике.
Издание отметило, что война против Ирана привела к фактической приостановке участия Вашингтона в переговорах по Украине.
По информации FT, дипломаты ЕС называют эту ситуацию "катастрофой", поскольку изменение фокуса Белого дома уже ударило-по обороноспособности ВСУ з поставки систем ПВО и боеприпасов задерживаются из-за конкуренции за эти активы с другими клиентами.