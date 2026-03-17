Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС нужно подготовиться к возможному отказу Трампа от переговоров по Украине, - Кошта

15:49 17.03.2026 Вт
2 мин
Глава Евросовета предупредил, что президент США может выйти из мирного процесса
aimg Иван Носальский
Фото: Антониу Кошта, глава Евросовета (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса о мире в Украине. В таком случае Евросоюз должен продолжить мирные усилия Вашингтона.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью EFE заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Читайте также: Мирные переговоры по Украине "находятся в опасной зоне", - FT

Кошта, комментируя предложение премьера Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой и возобновить импорт более дешевой нефти и газа, отметил, что ЕС должен избегать срыва мирный усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать или не продвигать дальше свои усилия, либо, к сожалению, они потерпят неудачу. Тогда нам придется быть готовыми продолжить усилия и попытаться добиться справедливого и прочного мира в Украине", - добавил глава Евросовета.

Он обратил внимание, что сейчас основной вклад Евросоюза - это усиление экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины всеми средствами.

"Но, конечно, может наступить момент, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и предпринять собственные шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - сказал Кошта.

Смена приоритетов США

Напомним, только 3 марта президент США Дональд Трамп заверял, что вопрос завершения войны РФ против Украины все еще "очень высоко" в его списке приоритетов.

Но несколько дней назад Financial Times написало о том, что мирный процесс при посредничестве США оказался в тупике.

Издание отметило, что война против Ирана привела к фактической приостановке участия Вашингтона в переговорах по Украине.

По информации FT, дипломаты ЕС называют эту ситуацию "катастрофой", поскольку изменение фокуса Белого дома уже ударило-по обороноспособности ВСУ з поставки систем ПВО и боеприпасов задерживаются из-за конкуренции за эти активы с другими клиентами.

