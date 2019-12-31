В ЕС поприветствовали подписание контракта на транзит газа между Украиной и РФ

Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Марош Шевчович отметил, что Нвропа будет обеспечена постоянным потоком газа с 1 января.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович поприветствовал подписание пятилетнего контракта на транзит газа между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шефчовича в Twitter.

По его словам, транзитный контакт обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января следующего года.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - написал Шевчович.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 30, 2019

Напомним, 30 декабря Украина и Российская Федерация подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.